Stations balnéaires : attirer toujours plus de touristes ?

Pour l’été prochain, le front de mer de cette commune sera totalement transformé. De nouveaux commerces et une place plus moderne, de quoi devenir plus attractive. Ces travaux vont coûter trois millions d’euros, financés en grande partie par des subventions. Ceux qui y vivent en sont ravis, car la place de ce village n’a pas été rénovée depuis plus de 50 ans. Cap sur Luc-sur-Mer, à seulement deux kilomètres de là. Ici, les travaux sont terminés depuis six mois. Terrasses, rooftops… le succès est au rendez-vous, au point que les places de parking deviennent difficiles à trouver. Les travaux de rénovation ont également eu une incidence sur les prix de l’immobilier. Et depuis la fin des travaux, le tourisme a augmenté de 10%. Dans cette autre station balnéaire, au contraire, pas de nouvelles constructions imposantes sur le front de mer. Les habitants de Merville-Franceville-Plage n’auraient pas apprécié que l’on dénature ce site. Les investissements ont été faits sur la rénovation de l’avenue principale. Pour ces communes du littoral, le développement touristique a ses limites. Continuer de se développer sans pour autant renier son identité. En cinq ans, le tourisme estival dans le Calvados a progressé de 12%. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos