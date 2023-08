Stations de montagne, le succès de l'été

Et si les chaleurs estivales étaient l'occasion de s'offrir une activité insolite en montagne. C'est parti pour 30 minutes de balade tractée en pleine nature. Pour cette fois, pas besoin de trop se couvrir. Ces activités fleurissent depuis près de cinq ans dans la vallée du Louron. La preuve, ici en son sommet, à la station de Peyragudes à 1 600 mètres d'altitude. Sportifs aguerris ou simples amateurs comme une famille, ils ont une raison de prendre le télésiège. Les randonneurs aussi trouvent leur compte, pas de raquettes aux pieds, mais un terrain de jeux toujours aussi vaste. "Il y a énormément d'activités pour les enfants et les adultes aussi", explique une mère de famille. Le dynamisme est accentué par la mise en place de cette télécabine il y a quatre ans. Désormais, vous pouvez randonner à Peyragudes et loger en bas. "C'est pratique. Neuf minutes pour monter, c'est vraiment bien", raconte un homme. Et pour accueillir les touristes, le nombre de commerces a doublé. Un premier hôtel a ouvert ses portes il y a deux ans et les tarifs sont plus avantageux l'été. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet, P. Mislanghe