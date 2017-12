Les stations de ski accueillent de plus en plus de monde

Dans les Alpes, les Pyrénées et le Cantal, les stations de ski font le plein avec une hauteur de neige qui atteint presque un mètre sur les pistes. Depuis 2008, il n'avait jamais autant neigé pendant les vacances de Noël. Les vacanciers profitent pleinement de la situation pour s'adonner au ski. Les caprices du climat font que seuls 60% des domaines skiables sont ouverts, par mesure de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.