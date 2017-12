Les stations de ski en Val-d'Isère ont ouvert leurs portes pour les vacances de Noël

A Val-d'Isère, peu importe la machine, peu importe la méthode, il suffit de déblayer la neige qui a recouvert la commune. Pour le mois de décembre, les premiers vacanciers ont conscience de leur chance. Chez les commerçants, c'est la course à la montre pour mettre en place les nouvelles collections d'hiver. Par ailleurs, la présence des meilleurs skieurs de cette commune accroît l'effervescence de ce début de saison pour les sports d'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.