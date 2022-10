Stations en rupture, un réapprovisionnement au compte-goutte

Si vous avez cherché à faire le plein ces derniers jours dans une station TotalEnergies, il est possible que vous soyez tombé sur ce panneau sans prix réel, avant de vous retrouver un peu plus loin devant des pompes à sec comme là, dans l'Essonne, ce lundi matin. C'est le même cas de figure à 800 kilomètres de là, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Là-bas non plus, aucun carburant n'était disponible à la vente ce lundi matin. Par conséquent, les automobilistes sont contraints de se rabattre sur d'autres stations souvent plus chères. Comment expliquer cette situation de plus en plus fréquente ? Avec leurs prix attractifs, les stations TotalEnergies accueillent 30 à 40% de clients supplémentaires. C'est un défi logistique pour le pétrolier qui peine à tenir le rythme. La principale difficulté est que les stations ne sont pas réapprovisionnées le dimanche. Les tournées des camions-citernes ne reprenant que le lundi, il faut donc attendre mardi, voire mercredi, pour que les quelque 3 700 points de vente soient livrés partout dans le pays. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, S. Maloiseaux