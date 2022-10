Stations prises d'assaut : les pompistes en première ligne

Éric Segura s'est réveillé à trois heures du matin pour attendre sa livraison de carburant. Mais cette nuit, elle n'est pas arrivée. Au téléphone avec le chauffeur du camion-citerne, il se renseigne heure par heure. Propriétaire de cette station dans le Vaucluse depuis 22 ans, il n'a jamais connu une telle crise. Il ravitaille les automobilistes des 30 kilomètres alentour. À six heures du matin, certains faisaient déjà la queue. "On n'a pas été livré encore. Il faut attendre le camion", explique Éric. Il n'y a plus de carburant, mais il garde tout de même 1 000 litres de gasoil pour les transports d'urgence vitale qui sont sur leurs réserves. Quelques heures plus tard, son livreur l'appelle. Le dépôt de carburant de la Mède dans les Bouches-du-Rhône poursuit la grève. La journée s'annonce encore plus compliquée que prévue. Éric ne sait pas quand il va être approvisionné. Depuis dix jours, cet exploitant passe son temps au téléphone avec les mairies, ses livreurs ou les personnes prioritaires pour les tenir informés en temps réel de son stock. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara