Stations-service : un ravitaillement au compte-gouttes

À 6h30, ce mercredi matin, devant une station du Var, la file d’attente est déjà longue. Et pourtant, personne ne sait s’il y aura ou non du carburant. Vers 7h, la station va ouvrir, mais à priori, pas de bonne nouvelle aujourd’hui. L’incertitude, c’est le quotidien de Nadir Hamidouche, gérant de la station Marro Total de Saint-Cyr-sur-Mer (Var). Alors pendant que certaines voitures quittent la file d’attente, il revient à la charge pour savoir où en est sa livraison. À ce moment-là, il voit arriver le camion. Pour lui, comme pour tous les employés de sa station, c’est le soulagement. Mais c’est aussi le début de l’agitation. Quelques automobilistes sont un peu indisciplinés. Calmer les gens fait partie du métier du gérant depuis quelques jours. Le camion a pu sortir du dépôt de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), escorté par les forces de l’ordre hier soir. Et après des heures d’attente, les clients savourent l’instant à la pompe. Aujourd’hui, c’est sûr, certains iront travailler avec le sourire. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba