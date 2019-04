Les statues des douze apôtres et des quatre évangélistes, les miraculées de l'incendie de Notre-Dame de Paris

Les seize statues en cuivre de la flèche de Notre-Dame sont les miraculées de l'incendie. Quelques jours auparavant, elles ont été démontées et envoyées dans un atelier de restauration en Dordogne à Marsac-sur-l'Isle. Ces statues, conçues par Viollet-le-Duc, ont quitté leur place pour la première fois depuis leur installation en 1857. Leur rénovation n'est désormais plus une priorité face aux dégâts de l'incendie de la cathédrale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.