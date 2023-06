Stop aux idées reçues sur les moustiques

Lorsque l’été arrive, nous pensons tous pouvoir lui échapper. Éteindre la lumière pour éviter d’entendre et finalement passer la nuit à se taper, car le moustique est en fait attiré par le CO2 que l'on expire. Des idées reçues comme celles-ci nous en connaissons des dizaines. D’ailleurs, vous vous êtes sûrement déjà demandé si nous étions vraiment égaux face aux piqûres de moustiques. Il existerait donc une peau à moustique. Le groupe sanguin, la transpiration, ou encore l’odeur corporelle les attirent plus ou moins. Mais attention à ceux qui disent ne jamais être piqués. C'est faux, car ils piquent tout le monde. Les chanceux n’ont simplement aucun bouton. Mais pourquoi les moustiques nous piquent-ils ? Simplement pour se reproduire. Les femelles peuvent parcourir des dizaines de kilomètres pour se nourrir. Une fois piqué, il vous laissera comme souvenir : une trace et une démangeaison. La légende raconte que plus vous grattez, plus ça gratte. C’est vrai, mais ce n’est pas la seule explication. Rassurez-vous à l’approche de l’été, il reste plusieurs solutions pour les éviter. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia