Strasbourg : des artisans consacrent leur vie à l'entretien de la cathédrale

Certains artisans d'art travaillent en permanence à la restauration d'autres monuments, comme la cathédrale de Strasbourg. Elle a beau avoir plus de 1 000 ans, mais elle ne fait pas son âge. Pour cause, des artisans passionnés sont à son chevet depuis des siècles. En effet, ces tailleurs de pierre lui consacrent parfois toute leur vie professionnelle. Leur seule liberté sera de pouvoir mettre une signature, notamment une marque de tâcheron sur certaines pièces refabriquées ou rénovées.