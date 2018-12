Strasbourg encore sous le choc de l'attentat du 11 décembre 2018

Le marché de Noël restera fermé ce 13 décembre 2018 à Strasbourg. Après une journée de deuil et avec l'esprit marqué par un profond traumatisme, les Strasbourgeois reprennent difficilement leurs activités. Certains commerces ont ouvert leurs portes mais l'ambiance reste pesante. A quelques jours de Noël, la peur a un effet direct sur les activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.