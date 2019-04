Strasbourg : Edouard Philippe annonce le bilan des actions contre le terrorisme

Quatre mois jour pour jour après l'attentat de Strasbourg, qui avait fait quatre morts, Edouard Philippe s'est rendu sur place. Il a notamment dévoilé des mesures pour développer la prévention, ainsi qu’un bilan des actions contre le terrorisme. En une année de lutte, quatre écoles hors contrat ont été fermées dans l'Hexagone et quinze ont été empêchées d'ouvrir. Sept mosquées et salles de prières ont également été fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.