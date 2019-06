Strasbourg / Limoges : quand la météo souffle le chaud et le froid

La météo fait des siennes. A Limoges, les températures ont chuté en 24 heures, pour atteindre les 14°C ce 5 juin 2019. L'équivalent d'un mois de précipitations serait encore attendu. Les rues du centre-ville sont quasi désertes et pour les rares personnes qui ont décidé de sortir, les parapluies sont obligatoires. Pendant ce temps, à Strasbourg, le soleil est au rendez-vous. Avec le mercure qui est monté à 33°C, les habitants profitent d'un été avant l'heure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.