Le soleil brille à Strasbourg

Les reflets du soleil donnent des airs de bord de mer. Mais c'est bien en plein cœur de Strasbourg que les touristes ont pu profiter d'un temps presque printanier dans la matinée. Avec 18 °C prévus ce mercredi, il a fallu adapter sa tenue. Plus besoin de manteau pour certains. Pour d'autres, c'est l'occasion de porter des chaussures ouvertes, de quoi profiter des vacances avec le sourire. Il y a deux semaines, le thermomètre affichait -13 °C. "Ça change beaucoup par rapport à la semaine dernière, avec la neige et les luges", affirme d'ailleurs une riveraine. Dans un restaurant de la ville, les beaux jours attirent la clientèle. Il faut refaire le stock de crème glacée, car le week-end dernier a été inédit pour un mois de février : tout s'est écoulé très vite. À quelques rues de là, les parcs se sont vite remplis, surtout avec les vacances scolaires. Pas question donc de ne pas profiter de cette belle journée. Coïncidence ou non, le soleil sera au rendez-vous ces dix prochains jours jusqu'à la rentrée des classes à Strasbourg.