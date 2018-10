Strasbourg se prépare déjà pour Noël

Pendant les vacances de la Toussaint, tout le monde pense déjà à Noël. Ce 22 octobre 2018, il est temps d'aller chercher le grand sapin, symbole de la capitale de Noël de Strasbourg. Les agents de l'ONF se sont rendus à Wasselonne pour le choisir. Le conifère choisi mesure près de 30 mètres de haut et pèse sept tonnes. Pour ne pas l'abîmer, toutes les précautions ont été prises au moment du détachement. Ce grand sapin sera installé dans une semaine au marché de Noël de Strasbourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.