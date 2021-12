Strass et paillettes dans l’Allier : bienvenue au cabaret Le Moulin Bleu

Des plumes, des paillettes, des gambettes en l'air, ici que le moulin soit bleu ou rouge, le dépaysement est garanti. Derrière le rideau, Sandy Benoist, 38 ans, est la nouvelle propriétaire du Moulin Bleu. L'Auvergnate a débuté gardienne de vestiaire avant de se faire une place sur scène. Son truc en plus, une préparation physique méticuleuse. Six chorégraphes ont travaillé ensemble sur le spectacle qui propose un voyage dans le temps où les cabarets affichaient toujours complet. French cancan, charleston, les six danseuses enchainent les chorégraphies millimétrées. Et en coulisses, ce n'est pas le moment de les embêter. Depuis la réouverture du cabaret il y a un peu plus d'un mois, les danseuses attirent des centaines de personnes du jeudi au dimanche. Le dîner spectacle coûte en moyenne entre 69 et 86 euros, un prix abordable pour un cabaret à deux pas de chez soi. Sandy Benoist et ses danseuses se sont fixées un objectif : redonner ses lettres de noblesse aux premiers cabarets music-hall de toute l'Auvergne. TF1 | Reportage N. Chiesa, J. Vellet, C. Olive