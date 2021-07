Stromboli, la plus spectaculaire des îles éoliennes de la Sicile

Il a donné son nom à tous les volcans du monde. Vulcano surplombe la Méditerranée. Sa fumerolle, qui ne s'arrête jamais, annonce aux voyageurs venus du Nord qu'ils sont bel et bien arrivés en Sicile, en Italie. À 500 mètres d'altitude au-dessus de la mer, la roche est attaquée par le soufre, la chaleur brûle les mollets et l'air est un peu suffoquant. Mais les curieux sont toujours nombreux à vouloir approcher ce monstre volcanique. Les sept îles éoliennes sont décidément les portes d'entrée vers la Sicile. Et le capitaine Arena les connaît très bien. Stromboli est la plus célèbre d'entre elles. Avec ses ruelles étroites et accidentées, les voitures "normales" n'ont pas leur place. La cité est posée sur le flanc d'un autre volcan. Caché sous les nuages, il semble endormi, mais régulièrement, la lave jaillit. Dans l'île, les trésors ne se limitent pas aux pierres. Nous avons eu l'occasion de goûter à la friandise préférée des bambini de Stromboli : le "nacatole". Il s'agit d'un biscuit local fait avec une pâte farineuse, aplatie et tressée. Une recette simple, nourrissante et économique.