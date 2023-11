Stupeur dans le Doubs : trois frères suspectés d'actes pédophiles

L'affaire commence à Saône près de Besançon en 2021. Un homme âgé, aujourd'hui, de 73 ans est accusé de viol et d'agression sexuelle sur des enfants gardés dans une maison aux volets clos. Condamné à cinq ans de prison, il purge aujourd'hui sa peine. Tout aurait pu s'arrêter là, mais l'obstination d'un gendarme d'une brigade byzantine va faire émerger de nouvelles victimes et impliquer ses deux frères, de 70 et 78 ans. Les pièces du puzzle se mettent alors en place, trois frères dont les épouses sont toutes assistantes maternelles. Mais combien sont les victimes ? Et pendant combien de décennies ces pédocriminels présumés ont-ils pu briser des vies en toute impunité ? Pour le procureur, c'est une affaire hors norme. Apparemment, les trois frères n'agissaient pas en réseaux. Mais le fait que leurs épouses travaillaient toutes les trois comme nounous et familles d'accueil laisse craindre le pire. L'enquête se poursuit, même si de nombreux faits sont, aujourd'hui, prescrits, le procureur appelle toutes les victimes à porter plainte. Dans ces affaires, libérer la parole est primordial. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier