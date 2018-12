Le succès de l'opération "tranquillité vacances"

Les vacances sont souvent source d'inquiétude pour les personnes qui partent loin et qui laissent leur maison sans surveillance. L'opération "tranquillité vacances", qui consiste à renforcer la surveillance policière des résidences et des commerces, en a séduit plus d'un. A Uzès, une commune très touristique, les forces de l'ordre patrouillent et s'enquièrent des nouvelles auprès des habitants, inscrits ou non dans l'application. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.