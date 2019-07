Succès de la fête de la mer à Portsall

Le petit port de Portsall, en Bretagne, a été animé le week-end du 27 juillet 2019 pour la fête de la mer. Les curieux et les touristes sont venus nombreux pour participer aux diverses activités proposées par les bénévoles de la SNSM. Une occasion pour eux de récolter des dons. Des tours de bateaux mais également des dégustations de plats traditionnels et le tout, sous l'air des chants marins, pour le plus grand bonheur des petits mais aussi des grands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.