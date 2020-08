Succès des friperies, pour des raisons économiques et écologiques

Depuis quelque temps, les friperies n'ont plus rien à envier aux grandes enseignes. Un succès qui n'est pas uniquement d'ordre économique, mais qui vient aussi d'un souci écologique. En effet, depuis le déconfinement, ce genre d'article attire les consommateurs. C'est notamment le cas dans le Bas-Rhin, avec les boutiques de deuxième main qui enregistrent de nouveaux clients. Pour la rentrée, ces commerces s'attendent à une hausse des fréquentations.