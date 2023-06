Succès des vide-maisons : quelles sont les règles ?

Mireille Cailleau le reconnaît elle-même, organiser ce vide-maison lui a demandé des semaines de travail. Inventorier, estimer les prix, les noter... une organisation au millimètre. Après son inventaire, Mireille a fait une déclaration auprès de la mairie. C'est obligatoire au minimum quinze jours avant le vide-maison. Les chineurs ne s'y trompent pas. Un vide-maison réussi génère de nombreuses ventes. "C'est redonner une seconde vie et trouver des produits moins chers que dans le commerce", affirme une cliente. C'est classé comme une vente au déballage, alors les revenus générés ne sont pas imposables. Mireille et les membres de sa famille ont collecté 1 500 euros sur une journée. Dans une commune proche, Gisèle et Serge ont commencé leur vide-maison il y a une semaine. Ils vivent à l'étranger et ont vendu leur terrain et leur maison. Tout doit disparaître, ou presque. Vendre des produits neufs, c'est interdit. Il y a peu de contraintes donc pour les vide-maisons, mais ils sont limités à deux par an. TF1 | Reportage E. Braem, A. Viera, N. Forestier