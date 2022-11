Succès du superéthanol : le plein d'économies

Au moment de faire son plein, Maeva n'est plus angoissée. Depuis un an, le prix défile un peu plus lentement. Elle fait à peu près 40 euros le plein, contre 85 euros auparavant. "J'ai payé 400 euros pour mettre le boîtier et je suis ravie", témoigne-t-elle. En moyenne, le litre de superéthanol est un euro moins cher que le diesel. Dans cette station-service, de nombreux automobilistes se sont convertis récemment. Et ceux qui continuent de payer plus cher ont souvent une bonne raison : "Ma voiture est vieille donc peut-être à ma prochaine voiture", "j'ai essayé de me mettre à l'éthanol mais ma voiture étant neuve, elle ne sera plus sous garantie si je le fais, donc j'irai dans deux ans". Dans ce garage, on installe des boîtiers de conversion au superéthanol depuis plus de douze ans. Cette année, le rythme s'est accéléré. "Depuis qu'il y a eu l'augmentation en début d'année, tout le monde s'y intéresse", raconte Alain Muller, propriétaire. En 2022, 60 000 boîtiers ont été installés dans le pays. L'équivalent des sept dernières années. Les constructeurs équipent aussi de plus en plus de véhicules neufs. Des modèles au superéthanol particulièrement recherchés par les clients. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira, P. Ninine