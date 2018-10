"Trois Cafés Gourmands", le succès fou d'un groupe de musique corrézien

Ce groupe de trois amis d'enfance doit son succès à Internet. Les "Trois Cafés Gourmands" ont en effet écrit une chanson en hommage à la Corrèze et celle-ci est devenue en quelques mois un phénomène. Leur clip cartonne sur le web et il a même atteint les 21 millions de vues. En quelques mots, le titre s'adresse à ceux qui ont, un jour, connu l'éloignement ou le vague à l'âme et à toute une génération qui se reconnaît dans ses paroles. Le groupe sort son premier album "Un air de rien" le 5 octobre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.