Sucre et lait : pas de baisse de prix

C'est 3,49 euros pour le sachet de sucre en poudre et 1,44 euro la bouteille de lait. Ces prix n'ont jamais été aussi hauts, et cela, vous l'avez bien constaté dans les rayons de vos supermarchés. En sept mois, le litre de lait a dépassé en moyenne la barre symbolique des un euro, soit une augmentation de 20%. La raison : les coûts de production des agriculteurs qui ont flambé. Il est aujourd'hui impossible pour eux de renier davantage sur leurs marges. Fabrice Pottier est pâtissier. Dans ses préparations, il utilise du lait, mais aussi du sucre en grande quantité qui, lui aussi, est de plus en plus cher. En conséquence, ses prix vont augmenter de douze centimes dans les prochaines semaines. En cinq mois, le kilo de sucre est passé de 95 centimes à 1,47 euro, soit une augmentation de 55%. En cause, des coûts de production plus élevés et une production mondiale en berne. Cela concernera aussi tous les biscuits, confitures et yaourts sucrés. TF1 | Reportage N. Robertson