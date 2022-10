Sucre : les usines à plein régime avant l’hiver

Vous n'imaginez pas à quel point le sucre est gourmand en énergie. Dans cette usine, on transforme 24 000 tonnes de betteraves par jour, et pour cela, il faut beaucoup de gaz. C'est la première fois que la campagne sucrière commence si tôt. Pour des raisons énergétiques, les prix du gaz se sont envolés ces deux dernières années. Pour livrer les usines plus tôt, dans les champs, les récoltes ont commencé avec une semaine d'avance. Conséquence, les betteraves sucrières n'ont pas le même calibre que d'habitude. Les agriculteurs ont touché des compensations versées par les sucreries. Dans l'une des plus grandes du pays, après lavage et découpage, l'essentiel des opérations consiste à chauffer les betteraves pour en extraire le sucre. Il vaut mieux consommer du gaz maintenant avant que les températures ne baissent vraiment. L'usine n'est pas inquiète pour ses approvisionnements en gaz, mais elle doit tourner 24 heures sur 24, sinon elle risque d'abîmer ses installations. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse