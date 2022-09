Sucre, produire plus tôt pour éviter les coupures

La campagne betteravière a déjà commencé et c'est une première depuis 150 ans. Là, dans la sucrerie, jamais les machines n'ont été allumées aussi tôt. Généralement, la campagne commence en fin septembre et se termine en fin janvier. Mais cette fois-ci, les industriels ont décidé d'anticiper pour ne pas consommer trop de gaz durant l'hiver. "Parmi les choses que nous pouvons faire effectivement, essayer de reporter une petite partie de la production qu'on fait habituellement en janvier", explique Henri Bernard. Une sucrerie comme celle-là consomme beaucoup de gaz, l'équivalent de 100 000 foyers par jour. Alors, 10% de la production est avancée d'une bonne semaine et il a fallu s'organiser. Les agriculteurs ont commencé dans les champs l'arrachage des betteraves très tôt pour la saison. La betterave contient un peu moins de sucre que d'habitude. Les industriels du sucre ont décidé de verser une indemnité aux agriculteurs qui arrachent plus tôt pour compenser la baisse de rendements. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier