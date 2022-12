Sucres cachés, peut-on y échapper ?

Des biscottes, du yaourt, du pesto, des lardons, dans quoi y a-t-il du sucre ? Il y en a partout. Le sucre est omniprésent dans les aliments transformés, y compris dans les produits salés comme la charcuterie ou les sauces. Il faut donc bien lire les compositions. Pour cela, il faut d'abord des bons yeux et une connaissance en chimie. Le sucre sur les étiquettes est souvent masqué. Dans une barre de céréales, par exemple, on lit sirop de glucose, mais aussi sorbitol, dextrose, sucre, caramel aromatique... quelques-uns des 61 noms que porte le sucre dans l'industrie agroalimentaire, et que vous ne connaissez pas forcément. Voici quelques règles simples pour s'y retrouver : "S'il y a "ose" à la fin, c'est qu'on est sur du sucre déjà, et puis tout ce qui peut être dérivé aussi de féculent, donc des amidons", explique Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne nutritionniste. Il y a aussi les produits qu'on vous présente comme des alternatives au sucre, soi-disant plus sain, plus naturel, mais ne vous laissez pas abuser. Le sucre, c'est un risque de prise de poids, de diabète, de cirrhose du foie. Rappelons que l'OMS recommande de limiter la consommation à 25 grammes par jour. Avec tous ces sucres cachés, on risque vite d'exploser les compteurs, sans même s'en rendre compte. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hanout