Sud de l'Atlas : des villages détruits et des habitants sidérés

Sans espoir, sans but, ces femmes marchent dans les décombres. Cet habitant a perdu son frère, il tente de récupérer quelques souvenirs du professeur de français qu'il était. Les constructions ici sont majoritairement en argile, aucune habitation ou presque n'a résisté. Près de 36 heures après le séisme, le bruit raisonne encore dans leurs têtes. La dernière victime a été retrouvée à neuf heures ce dimanche matin dans ces décombres. Dix personnes sont mortes dans ce village suite au tremblement de terre. Et maintenant, tous les habitants craignent que les bâtiments s'effondrent, comme la mosquée. L'inquiétude, l'impatience... les secours ne sont toujours pas là. Un peu à l'abri, quatre groupes de femmes se répartissent les repas. Une femme nous rapporte qu'elle n'a plus rien, même plus de vêtements. Sarah est venue à la hâte depuis Agadir, à 2h30 de là. Plus d'eau, plus d'électricité, de nombreux villages dans cette partie du Haut Atlas sont dans cette situation. Des militaires et des secouristes sont attendus dans l'après-midi. TF1 | Reportage Y. Hovine, L. Gorgibus, F. Maillard