Suicide des policiers : en parler pour l’éviter

Son métier de policière, c’était toute sa vie. Pourtant, elle est en arrêt depuis deux ans. Le quotidien rythmé par les interventions difficiles a fini par l’épuiser. La pression est permanente. Elle se sent abandonnée par sa hiérarchie et envisage alors le pire. "Il n’y aurait pas mes enfants, j’aurais mis fin à mes jours", témoigne-t-elle. Aujourd’hui, elle va mieux. Elle envisage même de remettre l’uniforme. C’est notamment grâce à des associations de policiers bénévoles comme celle de Christophe Girard. Il répond à des collègues en détresse, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, parfois. Avec une trentaine de collègues, ils ont créé un groupe Facebook réservé aux policiers. L’année dernière, ils ont reçu plus de 6 000 appels à l’aide. La police compte une centaine de psychologues en interne. Mais ils sont peu consultés par les fonctionnaires qui craignent d’être déclassés par leurs supérieurs. Depuis le 1er janvier, douze policiers ont mis fin à leurs jours. Pour lutter contre le phénomène, des référents pourraient être nommés dans tous les services. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Debut, S. Hernandez