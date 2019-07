Suisse : coup d'envoi de la traditionnelle Fête des Vignerons

En Suisse, la traditionnelle Fête des Vignerons ne se célèbre que cinq fois par siècle. Cet événement, qui figure au patrimoine immatériel de l'Unesco, est organisé cette année 2019 à Vevey. Le grand spectacle d'ouverture a eu lieu le soir du 18 juillet. La fête a été réalisée par plus de 5 000 figurants bénévoles et assistée par près de 20 000 spectateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.