Suisse : rencontre avec les Morerod, créateurs de la Rolls des luges

La famille Morerod crée des luges en bois frêne depuis des générations. De véritables petits bijoux qu'elle fabrique en édition limitée et toujours avec fierté. La passion pour ce métier a été transmise de père en fils. Montés sur leurs œuvres, Bruno Morerod et son fils Joël adorent dévaler les pentes enneigées du massif des Diablerets.