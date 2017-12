Suisse : un passionné collectionne des milliers de décorations de Noël

Freddy, un collectionneur suisse, est un grand passionné d'objets de Noël. Cela fait trente ans qu'il expose fièrement chaque année ses plus beaux trésors dans son salon. Il dispose d'une collection de plus de 3 000 pièces rares qu'il conserve, enrichit et entretient. Dans sa famille, la décoration de la maison avant les fêtes est devenue une tradition bien particulière, transmise de génération en génération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.