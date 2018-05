Des Suisses viennent en France pour se décharger de leurs ordures

Pour éviter de payer des taxes, les Suisses passeraient la frontière pour déposer leurs ordures chez nous. Au moins 10 tonnes par an y sont déversées. A Villers-le-Lac, dans le Doubs, des tas d'ordures d'origine suisse s'entassent dans une déchèterie. Les élus locaux, bien que soucieux de la bonne relation avec les voisins, cherchent à trouver un moyen pour faire cesser ce trafic d'ordures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.