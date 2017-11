Quels sont les sujets de préoccupation à Metz ?

Malgré l'ambiance automnale et les quelques degrés au-dessus de zéro, certains profitent tout de même des terrasses chauffées. Les sujets de conversation tournent autour de la neige tombée plus tôt que prévu sur d'autres régions. D'autres se préoccupent davantage de la situation économique du pays. A moins d'un mois de Noël, plusieurs habitants souhaitent avoir une actualité et une météo plus réjouissantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.