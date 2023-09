"Sulfateuse à PV" : impossible d'y échapper

Avec leurs quatre capteurs sur le toit, elles intriguent, et passent rarement inaperçues. Gare à celui qui aurait oublié de payer son stationnement, ces voitures-là ne le rateront pas. L’opération n’est pas automatique comme on pourrait l’imaginer. La voiture patrouille pour scanner les plaques. À la fin de la tournée, les informations sont traitées chez l’opérateur privé mandaté par la mairie de Bordeaux. C’est là que commence alors une série de vérifications. Le FPS ou Forfait Post Stationnement ne sera émis par l’opérateur qu’après ces contrôles. Il faut savoir aussi que les opérateurs vont prendre en compte un temps de latence entre le moment où vous vous garez et le moment où vous allez prendre votre ticket. Si l’opérateur constate que vous avez pris un ticket dans ce laps de temps, le FPS ne sera pas émis. Dans tous les cas, c’est la mairie qui décide des circuits et du nombre de passages. Et pour elle, c’est un outil pour libérer des places pour les résidents et limiter le trafic automobile. L’ensemble des recettes va aux 28 communes de la métropole pour l’aménagement des voiries. TF1 | E. Braem, C. Arfel