Sulfateuses à PV : jackpot pour les mairies

Dans les rues d'Angoulême (Charente), elle pourrait presque passer inaperçu. Mais cette voiture ne fait pas que se balader en ville, elle travaille et elle est même très productive. Dans un premier temps, tous les véhicules stationnés sont photographiés. Avant d'envoyer les contraventions, les photos sont analysées par d'autres agents municipaux pour éviter les erreurs. Si le conducteur est à bord par exemple, il ne sera pas verbalisé. Avec 1 500 plaques scannées en une heure, cette voiture contrôle désormais trois fois plus de véhicules par an. La voiture circule une heure par jour de manière aléatoire. Alors, les habitants que nous avons rencontrés, ne sortent pas du parking sans passer par la case horodateur. Près de 850 000 euros de recette l'an dernier, de l'argent utilisé pour financer les travaux de voirie. Avec l'arrivée de cette nouvelle voiture, la ville d'Angoulême a mis en place une heure de stationnement gratuit et des abonnements à prix réduit pour ceux qui viennent travailler dans la commune. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier