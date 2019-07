Sumo au Japon : un art martial ancestral fait de rituels et de force brute

Le Sumo, un art très apprécié au Japon, est né il y a près de 1 500 ans sous forme de rituel religieux. La lutte démarre dès le plus jeune âge. Ceux qui s'y consacrent vivent en communauté et se soumettent à une discipline de fer, avec pour seul objectif de devenir un yokuzuna. La règle est simple : le premier qui tombe au sol ou sort du cercle perd le match. Le tournoi, lui, ne dure que quelques minutes, voire une poignée de secondes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.