Super cagnotte de l'Euromillions : qui veut gagner des millions ?

Un Normand a embrassé sa carte bleue pour espérer gagner le jackpot et remporter 215 millions d'euros. Il y croit. "Jouer à l'Euromillions, il fallait que je fasse un petit gris-gris pour que la chance soit avec moi. Vu que c'est la première fois, je ne perds pas grand-chose sur toute une vie", affirme-t-il. Le gain est historique alors les habitués ne sont pas les seuls à tenter leur chance. "Ça fait rêver. On est six à jouer. Donc, on partagerait la somme", lance une dame. Jacques a joué lundi. Il compte sur ses nombres porte-bonheur. Un gain de 215 millions d'euros, de quoi rêver. Se voir acheter un bateau ou un immeuble. Que feriez-vous d'une telle somme ? "Vu mon âge, je n'ai pas vraiment besoin de grand-chose. Donc, je voudrais absolument en faire profiter au maximum" ; "J'ai une fille de 22 ans. Je fais le maximum pour l'aider", confient quelques joueurs. Le tirage aura lieu ce mardi soir. Il faut alors avoir validé sa grille avant 20h15. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos