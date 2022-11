Super cagnotte : quand les buralistes gagnent aussi

Il tient un gros chèque et donne interview sur interview, mais pourtant ce n'est pas le gagnant. Joe n'a pas coché les bons numéros sur la grille à deux milliards de dollars. Lui, il l'a juste vendue. Et en Californie, il reçoit pour cela un bonus d'un million de dollars. Avec des millions de tickets vendus, Joe a quand même eu beaucoup de chance. Mais dans l'Hexagone, est-ce utile pour les vendeurs d'en avoir autant ? Touchent-ils aussi un bonus en cas de vente de billet gagnant ? "Ce serait bien qu'on nous fasse participer au gain aussi", témoigne un buraliste. Alors pour compenser, ils sont nombreux à afficher les panneaux, rappelant les anciens gains. Même avec une affiche qui date de 2002, la magie opère encore : "ça donne l'espoir de gagner aux gens". Dans le pays, les vendeurs de tickets touchent une commission sur chaque vente, gagnante ou pas, entre 5% ou 6% selon les jeux. L'an dernier, les détaillants ont gagné, en moyenne, environ 2 500 euros par mois, via la vente de jeu de hasard. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Rosso, B. Lachat