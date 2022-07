Super cagnotte : qui veut gagner un milliard ?

C'est la foule des grands jours et ils sont tous venus pour acheter un ticket de loto. Certains ont fait des kilomètres rien que pour ce magasin fétiche. "Je suis venu exprès dans ce magasin parce que je sais qu'il y a eu un gagnant dans le passé" ; "C'est un magasin porte-bonheur et j'espère qu'il va me porter chance à moi aussi", lancent des participants. Mais les Américains ne font rien comme tout le monde. Là-bas, si vous gagnez le gros lot, il y a deux options : un milliard d'euros échelonnés sur 30 ans ou 600 millions tout de suite. A La Rochelle (Charente-Maritime), vous êtes divisés. Il y a d'un côté les cigales : "600 millions tout de suite. Et puis vu mon âge, je préfère tout de suite profiter". Et de l'autre les fourmis : "J'ai peur de prendre 600 millions tout de suite et tout dépenser" ; "On pourrait faire plein de choses pendant plus longtemps". Pour vous aider à décider sachez qu'un milliard d'euros sur 30 ans, ça fait près de trois millions d’euros par an, soit plus de 9 000 euros par jour. Chaque heure, vous aurez 376 euros à dépenser. De quoi vous faire plaisir plusieurs fois par jour. TF1 | Reportage L. Cloix, M. Stiti