"Super Lune de fraise" : une nuit magique pour les amateurs

C'était un lever de lune comme on en voit rarement. En seulement quelques minutes, elle se décroche et nous apparaît plus grosse et plus brillante, c'est l'émerveillement. "C'est magnifique. Une Lune aussi impressionnante que ça aujourd'hui, il y a longtemps qu'on n'en a pas vu", confie un passionné. Des amateurs d'astronomie se sont rejoints pour l'observer ensemble. Certains ont dû chercher un peu plus longtemps celle qu'on appelle la "Super Lune". Elle est plus proche de nous de 30 000 kilomètres par rapport à la moyenne. Le phénomène reste pourtant difficilement perceptible à l'œil nu. Pour admirer cette Lune avec encore plus de précision, Erwan règle sa vieille lunette d'occasion. Entre les passionnés et les simples curieux, tous prennent le temps de regarder le ciel des heures durant. "C'est vraiment un moment très particulier à refaire", dit une amatrice. C'est une sensation d'apesanteur qui nous porte et qui nous donnerait presque l'envie de l'atteindre. TF1 | Reportage C. Agi, F. Marchand