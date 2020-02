Super lune : quels effets sur notre jardin ?

Depuis trois nuits, on observe une super lune dans le ciel. Les jardiniers doivent donc s'y adapter. Alors que certains ne croient pas à l'influence de la Lune sur leurs plantations, d'autres oui. Pour jardiner et semer leurs graines, ces derniers s'organisent en fonction de la lune montante et la lune ascendante. Il existe même un calendrier lunaire auquel on peut se référer pour planter nos fleurs ainsi que nos fruits et légumes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.