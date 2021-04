"Super Lune rose" : un phénomène source de légendes

Par nuit de pleine lune, cet astre a toujours été à l’origine de mythes et de légendes. Et si vous avez mal dormi, vous vous êtes probablement posé la question au réveil. Mais si certains y croient, d’autres sont beaucoup plus sceptiques. Néanmoins, le sommeil et le comportement seraient modifiés. Apparemment, ce ne sont pas les seules influences que la lune peut avoir : les cheveux pousseraient plus rapidement. Là encore, les avis sont partagés à Caen (Calvados). "Ça a un effet bénéfique ou les cheveux poussent plus vite", affirme un habitant. Pour en avoir le cœur net, nous avons mené l’enquête auprès d’un coiffeur. Mais lui aussi semble avoir du mal à y croire. Comment parler de légendes sans aborder le sujet des loups-garous ? Encore aujourd’hui, tout le monde connaît cette histoire. Nous avons pourtant cherché dans la nuit, mais aucun signe de loups-garous. Les mythes et légendes, eux, continuent d’alimenter certaines croyances.