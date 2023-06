Super promos en ligne : neuf sur dix sont trompeuses

Un ordinateur à 289 euros au lieu de 966, une paire de basket à 83 euros plutôt que 119,…sur Internet, les promotions alléchantes sont nombreuses et donnent souvent l’impression de faire de bonnes affaires. Mais est-ce toujours le cas ? Comme le révèle l’UFC-Que Choisir, neuf fois sur dix de ces super promotions en ligne sont trompeuses. Le prix barré doit normalement correspondre au tarif le plus bas, pratiqué par le vendeur le mois précédent. Certains sites ont donc trouvé la parade et utilisent des prix ne correspondent à aucune réalité. L’association des consommateurs a déposé plainte contre huit sites de vente en ligne très populaire. Amazon, le géant Américain, dit être en train d’analyser l’étude de l’UFC-Que Choisir. Il rappelle que la transparence fait partie de ses priorités. Mais comment faire pour ne pas se faire avoir ? Lors d’un achat, comparer sur d’autres sites, pour voir si ce n’est pas une fausse promo, est la bonne idée. En ligne comme en magasin physique, la règle sur l’affichage des promotions est partout la même. TF1 | Reportage L. Deschateaux, E. Fourny