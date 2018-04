Le Super U de Trèbes va rouvrir ses portes

À Trèbes, le 12 avril sera une journée particulière pour les habitants. En effet, le Super U où l'attentat terroriste a eu lieu prévoit de rouvrir ses portes. Presque trois semaines après ce drame, certains salariés sont toujours en arrêt-maladie. Même si les fleurs devant le supermarché ont été retirées, rien ne pourra effacer les souvenirs de Christian Medves, d'Hervé Sosna, de Jean Mazières et du colonel Arnaud Beltrame, les victimes de cette attaque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.