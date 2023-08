Supermarché incendié : il aide les habitants à faire leurs courses

C’est un convoi exceptionnel qui vient récupérer certains habitants devant chez eux. Ces personnes se retrouvent pour une virée au supermarché. Un mois plus tôt, leur magasin habituel, le seul du coin, était entièrement détruit au cours d’une nuit de violence urbaine. Sans voiture, les emplettes étaient devenues un périple jusqu’à ce que Kevin Deweulf, référent du centre social du quartier, se transforme en chauffeur privé pour les riverains en difficulté. Deux fois par semaine, il accompagne gratuitement ceux qui le souhaitent. Il suffit de réserver sa place. À destination, les seniors en profitent pour faire le plein. C’est une aubaine surtout pour les paquebots lourds à porter. Ces matinées de course collective sont aussi une respiration pour les solitaires. Une fois les courses chargées, Kevin ramène ses passagers les uns après les autres. À Wattrelos, une dizaine de personnes profitent de cette initiative. Mais au fil des semaines, de bouche à oreille, la camionnette transporte de plus en plus d’habitants. TF1 | Reportage M. Debut, F. Séguéla, B. Agirbas