Supermarché : rester branché pendant vos courses

Sur le parking de ce supermarché, un espace a été installé, il y a plus d'un an pour charger son véhicule électrique. Renaud vient ici toutes les semaines, car il n'a pas le choix. Il dépense aujourd'hui treize euros pour une décharge de 45 minutes. Pendant ce temps-là, l'ouvrier en profite pour se rendre à l'intérieur. Il achète de quoi manger pour sa pause-déjeuner. Quasiment, tous les clients qui rechargent leur voiture ont ce réflexe. L'intérêt est aussi du côté de l'enseigne. Elle ne réalise quasiment aucune marge sur son électricité, mais elle y gagne autrement. Mendo, lui aussi, fait sa course en rechargeant son véhicule. Il choisit une borne rapide de quinze minutes. Ça lui coûte 30 euros, deux fois plus cher que chez lui. Mais il y voit un intérêt : "l'avantage, c'est plus rapide". Le responsable de ce nouvel hypermarché, lui aussi, a misé sur l'électrique avec 26 points de chargement. Même s'ils ne sont pas toujours utilisés, il pense déjà à l'avenir. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier