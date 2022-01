Supermarché : une caisse pour prendre son temps

Tout va tellement vite à la caisse du supermarché. On a à peine le temps de ranger ses courses que ceux du client suivant arrivent. Certaines enseignes réservent des caisses plus lentes. Les clients qui veulent prendre le temps peuvent se fier au "Bla-Bla Caisse". Dans une file d'attente, aucun stress. Il est possible de discuter avec la caissière aussi longtemps que l'on veut. Depuis quinze jours, Carrefour a ouvert sa "Bla-Bla Caisse". Une occasion de plaisanter ou d'échanger quelques nouvelles. Faire ses courses devient même plus sympathique pour certains. Marie-Christine travaille dans cette enseigne depuis douze ans. Elle s'est porté volontaire. Les habitués du magasin la connaissent déjà. Elle accomplit sa nouvelle mission avec fierté. Multiplication des caisses automatiques, port du masque et plexiglas... Dans les hypermarchés, la convivialité a tendance à disparaître. L'enseigne a voulu choyer ses clients les plus fidèles. D'ici deux mois, Carrefour souhaite équiper ses 200 magasins de "Bla-Bla Caisse". Les râleurs et les pressés sont priés d'emprunter une autre file. TF1 | Reportage M. Poujol, A. Gaudin, N. Bergot