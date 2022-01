Supermarchés : attention aux fausses promos

Le lot de deux sachets de plats cuisinés à -30%, un paquet de chips à -40% ou encore un paquet de céréales avec 15% de plus gratuits... les supermarchés regorgent de promotions. Vous êtes nombreux à y être particulièrement attentifs. Êtes-vous sûrs de faire systématiquement de bonnes affaires ? L'association 60 Millions de consommateurs a mené leur enquête dans six grandes surfaces et a trouvé quelques surprises. Par exemple, le prix d'une boîte de 50 sachets de thé, deux fois plus grosse qu'une boîte classique, a augmenté de sept centimes. Autre cas : une réduction sur une boîte de chocolat qui est bien réelle. Mais une fois la période de promotion passée, le prix de base a augmenté de 80 centimes. Enfin, un sachet de sucre en poudre à -34% qui était indisponible. Quel est l'intérêt pour les grandes enseignes ? "Il est à craindre que les promotions servent de paravent aux augmentations", explique Lionel Maugain. Pour être certain de ne pas vous faire avoir, regardez toujours le prix au litre ou au kilogramme et comparez les catalogues de différentes enseignes. TF1 | Reportage P. Corrieu, J. Clouzeau